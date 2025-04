La prestazione di Roma è ancora negli occhi di tutti, Pierre Kalulu è sempre più un punto fermo della Juventus. Per questa ragione il suo riscatto dal Milan non è assolutamente in dubbio: il francese diventerà bianconero a titolo definivo a fronte del versamento di 14 milioni più 3 di bonus nelle casse del Diavolo. Nonostante la grande incertezza che aleggia intorno al mondo bianconero (dal futuro di Tudor alla qualificazione in Champions League) su Pierre non ci sono dubbi.