Juve, Giuntoli tranquillizza Motta: "L'allenatore non è in discussione"

"Noi siamo convinti che questo sia un progetto importante, che sta creando valore e che ci possa dare soddisfazione in futuro. Thiago Motta non è in discussione. Quella di ieri è stata una partita quasi inspiegabile, non pensavamo di fare una prestazione del genere. Siamo dispiaciuti e arrabbiati, ma come detto siamo convinti del progetto. Eravamo consapevoli delle potenziali difficoltà, che sono state accentuate dai tanti infortuni". Così Cristiano Giuntoli, dt della Juventus, a Sky Sport dopo il giorno dopo l'eliminazione della Juventus in Coppa Italia a opera dell'Empoli.