Pisa ufficializza l'ingaggio di Stengs dal Feyenoord

Il Pisa ha annunciato attraverso i suoi profili social e il sito ufficiale del club "l'esito positivo della trattativa con il Feyenoord per l'acquisizione a titolo temporaneo (con opzione) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Calvin Stengs". L'esterno offensivo arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro in caso di permanenza in serie A. Attaccante di 27 anni, l'olandese è cresciuto calcisticamente nell'AZ Alkmaar debuttando giovanissimo in prima squadra e collezionando in breve oltre 100 presenze prima di trasferirsi in Francia (Nizza) e Belgio (Anversa). Nel 2023 il ritorno in Olanda con la maglia del Feyenoord e la definitiva consacrazione anche a livello europeo con il debutto in Europa League e Champions League. In totale, nella sola Eredivisie (il massimo campionato olandese), Calvin Stengs ha collezionato 119 presenze con 22 gol e 32 assist. Per lui anche 8 presenze e tre gol in nazionale.