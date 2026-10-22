Juve, Carnevali: "Spalletti via? Non si cambia a ogni difficoltà. Su Bremer... "

"La panchina della Juve scotta, Spalletti sa cosa deve fare". Giovanni Carnevali, ad della Juventus, è stato chiaro sulla posizione del tecnico bianconero prima della sfida in Europa League con il Rennes all'Allianz Stadium: "La cosa che conta è dare continuità, noi abbiamo alternato partite buone ad altre negative - ha proseguito l'ex Sassuolo a Sky Sport -. Dobbiamo cercare di ricostruire, in questi anni ci sono stati tanti errori anche sotto l'aspetto economico. In estate il fair play finanziario ci ha bloccato. Dobbiamo avere le idee chiare, senza cambiare ogni momento sennò si riparte sempre da zero. Io porto le mie idee, non credo sia giusto cambiare ogni volta che c'è difficoltà".