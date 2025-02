Juve, attenta ad Araujo: potrebbe andar via in estate

Inseguito a gennaio come potenziale rinforzo per la difesa, Ronald Araujo ha alla fine rinnovato il proprio contratto con il Barcellona fino al 2031. L'uruguagio, scrive As, si è garantito delle possibili via d'uscita già a partire dalla prossima estate. Nel nuovo accordo siglato con i blaugrana infatti, la clausola rescissoria sarebbe scesa a quota 70 milioni di euro con l'inclusione però di alcuni paletti. Ossia al centrale sarebbe 'vietato' di lasciare i blaugrana per approdare in altri grandi club europei come il Real Madrid. La sensazione comunque è che Araujo potrebbe decidere seriamente di lasciare il Barcellona in estate: Giuntoli resta alla finestra.