Juve, Alberto Costa al JMedical per le visite mediche

La Juventus ha piazzato il primo colpo di questa sessione invernale di calciomercato. Alberto Costa, infatti, si prepara a vestire il bianconero: il difensore, atterrato nella notte all'aeroporto di Torino Caselle, ha cominciato le visite mediche al J Medical, nella pancia dell'Allianz Stadium. Il portoghese, classe 2003, è stato prelevato dal Vitoria Guimaraes in un'operazione da circa 15 milioni di euro complessivi. In giornata è atteso in Italia anche Kolo Muani: l'attaccante del Psg arriva in prestito sino a giugno. Le visite mediche sono previste nel tardo pomeriggio o al più tardi domattina. Motta lo vuole con sè già per il match del weekend contro il Milan.