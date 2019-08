Jovic resta al Real: "I media fanno ridere, Zidane crede in me"

Luka Jovic se queda! È stato proprio l'attaccante serbo a smentire un suo addio imminente al Real Madrid dopo l'arrivo nella capitale spagnola in questa sessione di mercato. Negli ultimi giorn, infattti, si sono rincorse molte voci di una bocciatura da parte di Zidane, ma l'ex bomber dell'Eintracht Francoforte non ci sta: "I media mi fanno sempre ridere. Sono stato abituato a tutti i tipi di commenti e giudizi sin dall'inizio della mia carriera da professionista. Il tempo dirà ciò che è vero". Jovic, al portale russo Novosti, ha detto di sentire la fiducia dell'allenatore: "Crede in me, il suo pensiero non è cambiato. Sto imparando da lui giorno dopo giorno, sono molto contento. Lui è ai vertici del calcio mondiale, sia come calciatore che come allenatore". Nelle ultime ore anche il Milan aveva fatto un sondaggio, così come l'Inter ci aveva fatto un pensierino viste le difficoltà incontrate per arrivare a Lukaku. Proposto anche al Psg nell'ambito dell'affare Neymar, Jovic resterà al Real Madrid dove è più determinato che mai a mostrare il suo talento.