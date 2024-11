ISLANDA, CT HAREIDE SI DIMETTE E ANNUNCIA IL RITIRO

Åge Hareide si è dimesso da allenatore della nazionale islandese prima dell'inizio delle qualificazioni per la Coppa del Mondo e ha dichiarato che ha intenzione di ritirarsi. La federazione calcistica islandese ha annunciato la decisione del 71enne Hareide di andarsene in una dichiarazione lunedì sera. Ha aggiunto che ci sono "tempi entusiasmanti in arrivo" per una squadra con giovani leader emergenti. Le prime partite del prossimo allenatore saranno contro il Kosovo a marzo in uno spareggio promozione-retrocessione nella Nations League, dove il vincitore accederà alla seconda divisione nella prossima edizione del torneo. L'Islanda sarà nella urna delle squadre terze quando la FIFA effettuerà il sorteggio per i gironi di qualificazione alla Coppa del Mondo per l'Europa il 13 dicembre.