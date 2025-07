Sono ormai destinati a separarsi i destini di Isak e del Newcastle. L'attaccante, corteggiato da molte squadre europee ed arabe, non è neanche stato convocato per la tournée estiva del Newcastle e resterà quindi a casa in attesa di trovare una nuova squadra. Sulle tracce dello svedese c'è l'Al Hilal di Inzaghi oltre al Liverpool che potrebbe tentare l'assalto dopo aver ceduto sia Luis Diaz che Darwin Nunez.