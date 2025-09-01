Isak al Liverpool, ci siamo: le maxi-cifre dell'affare
01 Set 2025 - 10:44
Alexander Isak dovrebbe trasferirsi al Liverpool in queste ultime ore di mercato. La trattativa è alle battute finali con i Reds che sborseranno la bellezza di 125 milioni di sterline. Per lo svedese contratto fino al 30 giugno del 2031.
