Mercato Inter, oltre a Bellerin spunta Marcos Alonso: lo spagnolo uomo adatto a Inzaghi

Manovre nerazzurre

Il giocatore rischia di trovare sempre meno spazio al Chelsea e potrebbe diventare un'alternativa al terzino dell'Arsenal, così i vecchi sondaggi tornerebbero a galla

Il mercato dell'Inter ha un buco da coprire dopo la partenza di Achraf Hakimi e i nomi continuano a circolare. Dopo quello di Hector Bellerin dell'Arsenal, sempre da Londra potrebbe interessare ai nerazzurri un altro spagnolo, sponda Chelsea. Si tratta di Marcos Alonso, ex Fiorentina che conosce quindi la Serie A e che piace a Simone Inzaghi: ai Blues rischia di trovare poco spazio e gradirebbe quindi un cambio.

È chiaro che il marocchino ceduto al Paris Saint-Germain è estremamente complesso da sostituire, ma anche Ashley Young ha salutato Milano e la fascia è quindi la prima necessità a cui rispondere con il calciomercato. Hector Bellerin è un ottimo e velocissimo terzino, ma ora anche Marcos Alonso torna a circolare come nome. Torna, perché in passato più volte è stato accostato ai nerazzurri. È successo ai tempi della Fiorentina, quando però fu Antonio Conte a volerlo al Chelsea. Poi, con il passaggio dell'allenatore all'Inter, lo stesso tecnico aveva esternato l'interesse verso lo spagnolo, senza che la trattativa decollasse. Ora Conte non è più a Milano, ma Simone Inzaghi gradisce il giocatore, funzionale al modulo e ottimo conoscitore del campionato visti i trascorsi con la Viola. Al Chelsea gli spazi si stanno riducendo e lui certo non vuole finire in panchina come è capitato a Emerson Palmieri: è normale voler giocare di più e se qualcuno bussasse al suo agente, la porta non rimarrebbe chiusa. Certo, i londinesi preferirebbero un trasferimento a titolo definitivo per un costo non proprio ideale per il momento di crisi generale, ma Beppe Marotta potrebbe trovare strade alternative. La freccia in fascia va messa, Alonso potrebbe sorpassare Bellerin.