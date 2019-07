Mercato Inter, il Barcellona su Lautaro Martinez: "Interesse reale e forte"

12/07/2019

Considerando le voci su Icardi (in uscita) e Lukaku e Dzeko (in entrata), al momento l'unica certezza nel reparto offensivo dell'Inter è rappresentata da Lautaro Martinez. Oppure no? Ascoltando le parole di Alberto Yaqué, procuratore del Toro, qualche dubbio è lecito: "L'interesse del Barcellona è forte e reale. Vero, piace al club spagnolo e ci sono stati sondaggi ma nessuno mi ha ancora chiamato".