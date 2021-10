Inter, Marotta: "Rinnovi non sono un problema, Brozovic vuole restare"

PARLA MAROTTA

L'ad nerazzurro prima della sfida di Champions contro lo Sheriff: "All'Inter devono restare solo i giocatori contenti di restare"

"Quando incontriamo l'agente di Brozovic? I rinnovi non rappresentano un problema. All'Inter devono restare solo i giocatori contenti di restare". Parole dell'ad nerazzurro Beppe Marotta a Sky Sport prima della sfida di Champions League contro lo Sheriff a San Siro. "Brozovic ha manifestato l'intenzione di rimanere con noi. E lo stesso Barella e Lautaro. Tutta la rosa merita un encomio, poi nelle prossime settimane avremo modo di confrontarci io e Ausilio".

E ancora: "Se qualificazione agli ottavi e acquisti a gennaio sono legati? Non è determinante la qualificazione, non sposta la nostra strategia - ha detto ancora Marotta - Dobbiamo consolidare il gruppo che ha meritato di vincere lo scudetto e iniziato bene il campionato. Poi coglieremo le opportunità che però a gennaio non sempre ci sono".