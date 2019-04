Godin-Inter, Vecino freme: "Sarebbe importante, lo sto aspettando"

26/04/2019

Nella prossima stagione la difesa dell'Inter avrà un rinforzo in più: Diego Godin . L'affare non è ancora ufficiale, ma il centrale dell'Atletico vestirà di nerazzurro svincolandosi dall' Atletico Madrid . Una conferma indiretta è arrivata anche da Vecino : "Sarebbe un grande colpo, non posso dire altro ma io lo sto aspettando" ha dichiarato il connazionale a 100% Deporte. "Averlo vicino in allenamento sarebbe molto importante".

Godin a fine stagione si libererà a costo zero dall'Atletico dopo che i Colchoneros, nella trattativa per il rinnovo contrattuale in scadenza, non gli hanno proposto un'offerta all'altezza. Tra le parti si è inserita da tempo l'Inter che avrebbe raggiunto l'accordo con l'uruguayano per prendere il posto di Miranda. Da svincolato Godin dovrebbe firmare un triennale da 5,5 milioni di euro a stagione più bonus.