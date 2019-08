Ivan Perisic è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Dopo 4 stagioni all'Inter, l'esterno croato torna in Germania dove aveva già giocato per 4 anni con le maglia di Borussia Dortmund e Wolfsburg. Ai nerazzurri vanno 5 milioni per il prestito oneroso, mentre i bavaresi hanno un diritto di riscatto fissato a 20. "Sono molto felice di essere tornato in Germania. Il Bayern è uno dei più grandi club d'Europa. Vogliamo provare a vincere non solo la Bundesliga e la Coppa di Germania, ma anche la Champions League".