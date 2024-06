Inter, si completa il tris-rinnovi: dopo Lautaro e Barella oggi tocca a Inzaghi

INTER

Il tecnico nerazzurro atteso in sede per definire il prolungamento: accordo biennale più opzione per il terzo anno

© Getty Images Dopo Lautaro e Barella tocca a Simone Inzaghi: l'accelerata sui rinnovi di capitano e vice-capitano è stata il biglietto da visita di Oaktree, oggi tocca invece al tecnico delle seconda stella che è pronto a legarsi all'Inter sino al 2027 (prolungamento biennale più opzione per un terzo anno). In giornata Inzaghi - con il suo procuratore, Tullio Tinti - è atteso in sede in Viale della Liberazione: sul buon esito dei colloqui non ci sono dubbi, sul tavolo restano da discutere i dettagli economici dell'accordo che tra parte fissa e bonus dovrebbe portare l'ingaggio attorno ai 6.5 milioni e mezzo a stagione. Completato il tris dei rinnovi, si entrerà poi nel vivo del mercato estivo.

La prima casella da riempire è quella relativa al vice-Sommer. In questo momento è infatti certo che l'Inter lavora per portare ad Appiano il portiere del futuro: la rosa dei candidati comprende oltra a Bento (Athletico Paranaense) e Martinez (Genoa) anche Okoye dell'Udinese (che i tifosi interisti bene ricordano protgonista di una partita strepitosa nello scontro del Friuli della scorsa primavera). La priorità nerazzurra è ora questa, alla quale si affianca a stretto giro di posta il capitolo Dumfries: da definire infatti entro fine mese il discorso relativo al rinnovo dell'esterno olandese. A seguire, indipendentemente dai tempi di recupero di Acerbi, il focus si sposterà sulla difesa, con la ricerca di un nuovo centrale: profilo giovane e di prospettiva. Così come per l'attacco, settore che Inzaghi vorrebbe fosse completato da una quinta punta, con la permanenza di Arnautovic.