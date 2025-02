Inter, parla l'agente di De Vrij e Acerbi: "Club soddisfatto, a fine aprile..."

Federico Pastorello, noto agente, ha parlato del futuro di De Vrij e Acerbi in una lunga intervista concessa ai colleghi di Tmw: "L'Inter è molto contenta di loro e dovrà fare delle valutazioni, entrambi hanno un'opzione di rinnovo a scelta del club nerazzurro - le dichiarazioni -. C'è anche una questione di età e di nuova politica societaria indirizzata agli investimenti sui giovani. Ma bisogna anche dire che i tifosi vogliono vincere campionati e coppe e per questo servono i campioni, come sono loro due. La decisione verrà presa a fine aprile".