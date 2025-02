Inter in partenza per Firenze dove domani giocherà il recupero di campionato contro la Fiorentina, alcuni tifosi nerazzurri erano presenti ad Appiano Gentile per caricare la squadra. Tra questi uno ha chiesto a Giuseppe Marotta: "Presidente, questa estate qualche altro bel colpo!". E il presidente interista, sorridendo, ha risposto: "Eh... ci vogliono i danè (i soldi, in milanese)".