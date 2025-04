Inter, le ultime sulla trattativa per Luis Henrique

Lavorare d'anticipo è da qualche tempo il marchio di fabbrica della casa e anche questa volta l'Inter non fa eccezioni. Marotta, Ausilio e Baccin hanno messo nel mirino Luis Henrique, talentuoso esterno del Marsiglia, e hanno avviato i contatti con il club francese. Una trattativa che non sarà semplice, perché il giocatore costa tra i 30 e i 35 milioni, ma sulla quale i nerazzurri puntano con decisione, convinti di poter strappare un sì al giocatore e di poter contare magari sull'appoggio di Roc Nation, agenzia che cura i suoi interessi come quelli di Dimarco, per arrivare a dama. Certamente Luis Henrique sarebbe un rinforzo con i fiocchi: è giovane, 23 anni appena, ha talento evidente e sa fare un po' tutto: gol, 9 in questa stagione, e assist (7). Gioca su entrambe le fasce e ha margini di miglioramento sui quali Simone Inzaghi potrebbe lavorare con profitto. Unico piccolo dubbio sarebbe la collocazione in campo all'interno di una squadra dove i quinti sono due difensori e si muovono su 80 metri di campo. Non proprio il pane per ogni giocatore.