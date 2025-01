Inter, Inzaghi: "Mercato? Palacios andrà a giocare in prestito"

"Sul mercato in questo momento so che c'è una trattativa per Palacios, che sta lavorando bene e che ha tante richieste. Probabilmente andrà a giocare questi ultimi quattro mesi, ma per il resto io mi concentro sul campo sapendo che abbiamo avuto qualche imprevisto di troppo che non mi ha permesso di fare i cambi che volevo". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia della partita con il Monaco, sulla possibile cessione in prestito al Monza del difensore argentino.