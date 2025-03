Inter, idea De Winter per la difesa

Dal Belgio sono sicuri: l'Inter è sulle tracce di Koni De Winter. I nerazzurri in estate dovranno mettere in atto un restyling della rosa, inserendo in diversi reparti giovani giocatori che possano abbassare l'età media della rosa, una delle più "anziane" in Italia e in Europa. Il centrale belga del Genoa sarebbe entrato dunque nel mirino dei dirigenti di Viale della Liberazione, i quali, tuttavia, dovranno fare i conti con le richieste del club rossoblu: per De Winter i liguri vorrebbero almeno 30 milioni di euro.