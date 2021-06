Inter e Juve beffate: Depay a un passo dal Barça

IL COLPO

L'asso olandese vicino all'accordo con i blaugrana: era nel mirino di nerazzurri e bianconeri

Ci aveva provato sotto traccia l'Inter, lo ha inseguito a lungo la Juventus, pronta a rilanciare con un ingaggio super, alla fine, però, Memphis Depay ha scelto il Barcellona. L'asso olandese, in uscita a parametro zero dal Lione, sembra ormai a un passo dai blaugrana che già da mesi lo avevano messo nel mirino e avevano abbozzato una lunga trattativa che pare a questo punto in dirittura d'arrivo. Lo scrive il quotidiano catalano, quindi molto vicino al Barça, El Mundo Deportivo, secondo cui, appunto, la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Depay-Barcellona, quindi, si farà. E' una questione di tempo, il tempo necessario per sistemare gli ultimi dettagli e sostenere le visite mediche di rito. Dopo di che, sarà la volta di mettere nero su bianco e cominciare una nuova avventura. Per buona pace di Inter e Juve, ovviamente interessate al giocatore, ma realmente mai in grado di convincerlo a non scegliere i blaugrana e Lionel Messi.