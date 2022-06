Inter, Dybala: "Lautaro fenomeno. Futuro? Non ho deciso niente, ma sono felice in Italia"

Assieme con la maglia dell'Argentina e, magari, anche con quella dell'Inter. Per ora l'intesa tra Lautaro e Dybala va in scena sotto il segno dell'Albiceleste, a breve però... Ma c'è ancora da attendere, Marotta ha fatto quel che doveva fare e detto quel che poteva dire. La Joya ha rifiutato sinora tutte le destinazioni "estere", no all'Inghilterra (Newcastle in particolare), no alla Germania (Borussia Dortmund) e no alla Spagna (al Siviglia per lo meno, dall'Atletico Madrid non sono arrivate offerte). In Italia, dove vuole rimanere ("Mi trovo bene, sono qui da 10 anni, potrei anche provare altri campionati, ma sono felice in Italia") oltre all'Inter c'è la Roma (Totti è il suo primo sponsor), la preferenza - o forse qualcosa di più - è però tutta per i nerazzurri. Dybala ha un patto con Marotta e in attesa che l'Inter faccia spazio "salariale" per poter chiudere, il silenzio è d'obbligo. Così, se proprio deve parlare come avvenuto nel post Italia-Argentina, sono parole di circostanza o poco più: “Come mi trovo con Lautaro? Lautaro è un fenomeno, oggi ha fatto una partita incredibile, un bellissimo gol e un grande assist" ha glissato. "Ma oggi parliamo solo di Nazionale”.