Inter, dalla strada alla palestra di casa: gli allenamenti fai-da-te del "paziente" Vidal

Pazienza, perché al momento non ci vuole altro. Pazienza e lavoro, lontano dalla Ciutad Deportiva perché ormai Arturo Vidal non è più nei fatti un giocatore del Barcellona. Ma, per ragioni di bilancio, non lo è ancora dell'Inter. E allora, dopo la corsa per le strade della città catalana di ieri mattina, oggi altro allenamento casalingo, in compagnia del fido preparatore atletico, sempre in attesa che arrivi la telefonata che possa dare il via libero al volo per Milano.