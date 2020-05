Inter, Ausilio: "Lautaro? Non lo vendiamo. Via solo a certe condizioni"

BATTAGLIA DI MERCATO

Il viaggio per portare Lautaro Martinez via da Milano con biglietto di sola andata Barcellona è stato studiato da tempo, ma l'Inter non ha nessuna voglia di farsi trovare impreparata e, soprattutto, nel caso di un addio ha la ferma intenzione mi monetizzare al massimo. Piero Ausilio, ds nerazzurro, spiega così la questione: "Per quanto riguarda Martinez c’è solo una strada che può portarlo lontano dall’Inter è quella del pagamento di una clausola. Una clausola di cui tutti sanno, inutile nascondersi esiste, è una clausola impegnativa, perché ha sia delle scadenze sia degli impegni che devono essere mantenuti ben precisi".

"Intanto - ha aggiunto Ausilio a Sky - è una clausola che scade i primi giorni di luglio quindi non è che durerà per tantissimo tempo. Ed è l’unica possibilità che esiste per non vedere oggilontano dall’Inter. Noi non stiamo in questo periodo discutendo il tema Lautaro con nessuno. Semplicemente puntiamo su di lui, è asset importante del club, e poi non dimentichiamo che ha ancora tre anni di contratto con l’Inter. I giocatori più importanti l’Inter non ha intenzione di cederli. Ha intenzione di tenerli e di rafforzarsi eventualmente sul mercato e questo vale anche per Lautaro".

C'è anche la questione, complessa, visti anche i tempi non certo felici che economicamente stanno attraversando i club, relativa all'ammortizzare i costi di un'operazione da 111 milioni di euro: "Molte società ci hanno contattato per affrontare il tema di Lautaro. Fra queste quella più decisa, con cui abbiamo un rapporto amichevole e cordiale, è il Barcellona. Non nascondo questo. E so che il Barcellona conosce perfettamente quelle che sono le nostre intenzioni. L’Inter non ha intenzione di vendere Lautaro Martinez. Poi ripeto c’è una clausola".