Non c'è solo l'Inter sulle tracce di Arda Guler, in uscita dal Real Madrid in estate. Il turco infatti, piace eccome all'Aston Villa come confermato da Monchi: "Lo conosco bene, potrebbe interessarci - ha detto l'ex dirigente della Roma e attuale ds degli inglesi -. Ha grande tecnica, può ricoprire i ruoli in cui noi stiamo cercando dei rinforzi".