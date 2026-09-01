Incredibile Malick Fofana: fa le visite mediche ma non conosce ancora il suo nuovo club

La sua indecisione ha fatto saltare il passaggio di Youssuf Fofana dal Milan al Lione. Parliamo di Malick Fofana che, a poche ore dal gong del mercato in Inghilterra, non conosce ancora il suo nuovo club. Lascerà sicuramente il Lione di Fonseca per approdare a Sunderland o Crystal Palace che da questa mattina si stanno dando battaglia per assicurarsi il forte attaccante belga. Intanto quest'ultimo ha già svolto le visite mediche in una clinica privata della cittadina francese accreditata da entrambi i club inglesi.