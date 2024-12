Inamoto si ritira a 45 anni: è stato primo giapponese in Premier

Junichi Inamoto lascia il calcio a fine stagione. Il centrocampista, oggi 45enne, è stato il primo giapponese a giocare in Premier League, nel 2001. Un anno dopo si distinse ai Mondiali segnando il gol vittoria dei nipponici contro la Russia (1-0). Nella sua carriera Inamoto ha giocato per Fulham, West Bromwich Albion, Cardiff City, Galatasaray, Eintracht Francoforte e Stade Rennais, prima di tornare in patria nel 2010. "Sono così felice di aver potuto giocare fino a questa età", ha raccontato Inamoto, che si ritirerà con la maglia del Nankatsu, la squadra in cui milita in questa stagione e che si ispira al manga 'Capitan Tsubasa', noto in Italia come 'Holly e Benji'.