In Inghilterra sicuri: Iraola al Liverpool con contratto biennale

03 Giu 2026 - 09:37
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Andoni Iraola è pronto a firmare come nuovo allenatore del Liverpool. In Inghilterra sono sicuri, il tecnico basco ha raggiunto un accordo di massima per prendere il posto dell'esonerato Arne Slot. Iraola ha avviato le trattative con il direttore sportivo del club, Richard Hughes, già sabato scorso ei colloqui sono andati avanti piuttosto rapidamente: sul tavolo pronto un contratto biennale per la panchina ad Anfield. L'ex tecnico del Bournemouth, vuole portare con sé gli assistenti Tommy Elphick e Shaun Cooper, l'analista Tom Webber e il preparatore atletico Pablo de la Torre. Lo staff di Slot, composto da Sipke Hulshoff, Giovanni van Bronckhorst e Ruben Peeters, lascerà il club insieme all'ex allenatore.

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