Il Milan pensa già al dopo Conceiçao, in quota favorito Fabregas

Pensare a un nuovo allenatore dopo appena due mesi da un cambio tecnico non era nei piani dei dirigenti del Milan, che però stanno valutando un addio anticipato di Sergio Conceicao, sceso al nono posto in classifica a -11 dalla zona Champions dopo le tre sconfitte consecutive subite in una settimana. Per i bookmaker è calda la pista Cesc Fabregas, tra i tecnici emergenti della Serie A con il suo Como, offerto a 3,50 su Snai, seguito da Maurizio Sarri, più volte accostato di recente ai rossoneri, fissato a 5 dai betting analyst di Sisal, stessa quota di Massimiliano Allegri, già al Milan tra il 2010 e 2014, e dell'attuale allenatore del Napoli Antonio Conte. Più staccata, a 7,50, la coppia Gasperini-De Zerbi mentre si gioca a 15 un romantico ritorno di Carlo Ancelotti, l'uomo dell'ultima Champions ormai datata 2007.