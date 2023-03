Il Times: Conte vuole tornare in Italia, contatto "informale" con l'Inter

INTER

Il tecnico del Tottenham ha nostalgia di casa e studia il ritorno in Serie A

© afp Antonio Conte vuole tornare ad allenare in Serie A, lo scrive oggi a chiare lettere il Times. Per il quotidiano londinese, la convalescenza passata in Italia - Conte è rientrato a Londra dopo quasi tre settimane trascorse a casa per riprendersi dall'asportazione della cistifellea - ha rafforzato la convinzione del tecnico del Tottenham "di tornare in patria a fine stagione". Il Times sottolinea come l'ex allenatore di Inter e Juve sia ora focalizzato sul campo e sui prossimi impegni degli Spurs - incominciando proprio dalla sfida di domani sera contro il Milan in cui in gioco c'è il passaggio ai quarti di finale di Champions League - e che i discorsi sul suo futuro sono rimandati ai prossimi mesi. Tuttavia, al momento, l'eventualità di un rinnovo di contratto è considerata dal tabloid inglese alquanto remota.

"Se il Tottenham dovesse essere eliminato dall'Europa - scrive il Times - aumenteranno le possibilità che Conte e il club si separino prima della scadenza del suo contratto alla fine della stagione. Gli Spurs hanno la possibilità di prolungare di un anno il suo attuale contratto, ma il 53enne tecnico italiano ha detto che rimarrà in carica la prossima stagione solo se sarà felice, e si prevede che tornerà in Italia quest'estate". Un ritorno che pare però quanto mai complicato viste le pretese economiche di Conte e lo stato attuale delle finanze dei club italiani. Tuttavia, sottolinea il Times (come a onor del vero fatto ancor prima dal giornalista di TeleLombardia Alfio Musmarra) nelle settimane scorse ci sarebbe stato un "contatto informale" tra il tecnico e l'Inter per un clamoroso riavvicinamento dopo la separazione di due stagioni fa. Nulla per ora di concreto o nulla che possa portare a parlare di "trattativa in corso". Ma uno scambio di battute che in caso di addio di Simone Inzaghi potrebbero trasformarsi in qualcosa di più concreto.