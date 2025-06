Francesco Camarda sarà ceduto in prestito per una stagione al Lecce. Il Milan e il club pugliese hanno trovato l'intesa per un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei rossoneri. L'obiettivo del Milan è quello di far crescere il giovane attaccante in una squadra che gli possa dare più continuità di presenze e prestazioni.