Nonostante l'arrivo di Neymar, il Santos continua non navigare in buone acquee e ora rischia addirittura la retrocessione. Dopo l'esonero di Pedro Caixinha il club brasiliano è alla ricerca di un nuovo mister: secondo quanto riportato da Espn il nome preferito dalla dirigenza sarebbe quello di Jorge Sampaoli. La trattativa non sarebbe ancora decollata, non essendoci alcun tipo di accordo in essere tra le parti.