Il Real 'minaccia' il Psg sul mercato, Al-Khelaifi è chiaro: nessuna cessione davanti a super-offerte

Dopo l'uscita di Florentino Perez che ha pronta un'offerta da 150 milioni di euro per un big che gioca in Champions League, è partita la caccia al profilo individuato dal candidato presidente del Real Madrid. Tra i nomi in ballo ci sono anche quelli di Joao Neves e Vitinha, ma da Parigi sono stati chiari: nessuno dei due è sul mercato, nemmeno davanti a proposte fuori mercato. Il Psg, fresco vincitore della Champions League, non ha intenzione di privarsi delle colonne della squadra di Luis Enrique.