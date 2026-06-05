Il Real 'minaccia' il Psg sul mercato, Al-Khelaifi è chiaro: nessuna cessione davanti a super-offerte

05 Giu 2026 - 15:36
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Dopo l'uscita di Florentino Perez che ha pronta un'offerta da 150 milioni di euro per un big che gioca in Champions League, è partita la caccia al profilo individuato dal candidato presidente del Real Madrid. Tra i nomi in ballo ci sono anche quelli di Joao Neves e Vitinha, ma da Parigi sono stati chiari: nessuno dei due è sul mercato, nemmeno davanti a proposte fuori mercato. Il Psg, fresco vincitore della Champions League, non ha intenzione di privarsi delle colonne della squadra di Luis Enrique.

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