Il procuratore di Esposito: "Pio è felice all'Inter e resterà lì per tanti anni"

Su CRC, radio partner del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto oggi il procuratore Mario Giuffredi: "Pio Esposito? È inutile creare fantasmi, Pio è felice all'Inter e credo che resterà lì per tanti anni: la volontà del ragazzo è questa. Non creiamo finte aspettative di mercato. È un club che lo ha protetto, lo ha instradato bene nel suo percorso: Pio vuole migliorare i numeri fatti quest'anno. Ha 20 anni e ha fatto 10 gol e 6 assist con l'Inter e 5 gol in Nazionale. Non c'è club migliore dell'Inter per un giovane come Pio Esposito".