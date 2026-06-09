Il procuratore di Esposito: "Pio è felice all'Inter e resterà lì per tanti anni"

09 Giu 2026 - 14:52
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Su CRC, radio partner del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto oggi il procuratore Mario Giuffredi: "Pio Esposito? È inutile creare fantasmi, Pio è felice all'Inter e credo che resterà lì per tanti anni: la volontà del ragazzo è questa. Non creiamo finte aspettative di mercato. È un club che lo ha protetto, lo ha instradato bene nel suo percorso: Pio vuole migliorare i numeri fatti quest'anno. Ha 20 anni e ha fatto 10 gol e 6 assist con l'Inter e 5 gol in Nazionale. Non c'è club migliore dell'Inter per un giovane come Pio Esposito".

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