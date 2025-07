Il presidente del Galatasaray: "Affare Osimhen ai dettagli"

Victor Osimhen tornerà al Galatasaray, stavolta a titolo definitivo. La conferma, l'ennesima, arriva da Dursun Ozbek, presidente del club turco: "Victor Osimhen ama il Galatasaray - le parole del numero uno del Gala ai canali ufficiali della società - I nostri sforzi per riportarlo qui sono in corso. Posso dire che abbiamo portato a termine il trasferimento e continueremo con gli ultimi dettagli in modo molto intelligente e con successo... È così che lo avevamo pianificato. Spero che, quando spiegheremo come è stato fatto a lavori ultimati, sarete d'accordo con me".