Il mercato ai tempi del Covid: Florentino incassa 110 milioni con le cessioni

REAL MADRID

Sono lontani i tempi degli arrivi milionari, da Zidane ai due Ronaldo, passando per Kakà e Beckham. Ma senza andare lontano sembra lontanissimo anche il 2019 quando Hazard è arrivato dal Chelsea per una cifra che molti hanno stimato intorno ai 160 milioni. Ora Florentino Perez non compra. Anzi vende. E vende bene. Secondo "As" il Real avrebbe già incassato finora, dalle cessioni dell'estate 2020, ben 110 milioni di euro. Il mercato al tempo del Coronavirus, insomma, si fa così. Anche per chi non è abituato...

Il conto è presto fatto: Hakimi è andato all'Inter per 40 milioni, Reguilon al Tottenham per 30, James Rodriguez all'Everton per 25 e Oscar Rodriguez al Siviglia per 15. A tutto questo va aggiunto il risparmio di metà dell'elevatissimo stipendio di Bale, intorno ai 15 milioni annui. Insomma, in tempi di Covid, anche i ricchi risparmiano.