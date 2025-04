Il Lecce va avanti con Giampaolo: c'è il comunicato. Ma squadra in ritiro

Il Lecce tira dritto e punta ancora su Marco Giampaolo in panchina. Nonostante i soli tre punti conquistati nelle ultime dieci partite in Serie A (la vittoria manca addirittura dal 31 gennaio, 3-1 sul Parma), i salentini hanno voluto confermare la loro fiducia al tecnico abruzzese tramite un comunicato ufficiale: "L'U.S. Lecce nel ribadire, fino al termine del campionato per il raggiungimento dell'obiettivo salvezza, la piena fiducia al mister Giampaolo, al suo staff e a tutto il gruppo squadra, comunica di aver anticipato la partenza per Bergamo al fine di svolgere in loco un periodo di ritiro" la nota pubblicata nel pomeriggio. Invischiato nella lotta per evitare la retroscena, il Lecce dovrà affrontare Atalanta, Napoli, Verona, Torino e Lazio.