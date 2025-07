Il Chelsea fa il prezzo per Renato Veiga: il portoghese può partire per 40 milioni

Gli ultimi sei mesi li ha passati a Torino, alla Juventus. Ora però, terminato il periodo di prestito, Renato Veiga ha fatto ritorno al Chelsea. Il futuro del portoghese però, con ogni probabilità, sarà lontano da Stamford Bridge: il difensore non rientra nei piani di Maresca. E allora, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, Veiga in estate lascerà Londra ma per una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro. Su di lui si sono mosse Atletico Madrid, Bayern Monaco e alcuni club di Premier League.