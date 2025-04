Il Betis vuole tenersi Antony: "Faremo tutto il possibile per trattenerlo"

Un altro giocatore. Antony da quando ha abbandonato Manchester per sbarcare a Siviglia sembra trasformato: giocate, gol, assist, tutto quello che allo United non gli veniva più. Liberato dalla valutazione monstre da 100 milioni con cui era arrivato ai Red Devils dall'Ajax, il brasiliano si è ritrovato. E ora il Betis, dopo aver vinto la sua scommessa, vuole trattenere il calciatore anche nella prossima stagione, come ha affermato il ds Fajardo: "Stiamo provando in diversi modi di fare tutto il possibile per avere Antony anche nella prossima stagione. Siamo molto contenti di quello che ci ha dato portarlo qui"