Il Bayern insiste per Diaz, l'alternativa Fofana dell'OL

Il Bayern Monaco cerca un colpo in attacco. I vertici bavaresi voleva regalare un rinforzo in attacco a Kompany ancor prima del terribile infortunio che fermerà Jamal Musiala almeno per i prossimi 5 mesi, ora che il tecnico belga dovrà fare a meno anche della stellina tedesca l'esigenza di un nuovo giocatore nel reparto offensivo è ancora più urgente. Per questo il Bayern si muove su più tavoli: l'obiettivo numero uno rimane Luis Diaz. I tedeschi ci avevano già provato qualche giorno fa con un'offerta superiore ai 70 milioni ritenuta non sufficiente dal Liverpool. L'assalto, anche in virtù della voglia dell'esterno colombiano di cambiare aria, proseguirà nelle prossime settimane. Se il muro alzato dai Reds dovesse essere invalicabile, il Bayern virerebbe su un profilo diverso: si tratta di Malick Fofana, ultimo gioiello del prolifico settore giovanile del Lione. Il classe 2005 è un prospetto molto interessante ed è la prima alternativa all'ala del Liverpool.