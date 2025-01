Il Bari cede Sibilli in prestito alla Sampdoria

Da protagonista dell'ultima salvezza a comprimario nel nuovo progetto di Longo e ora a "partente" nel mercato di gennaio: questa la parabola del fantasista Giuseppe Sibilli, ceduto oggi dal Bari in prestito alla Sampdoria, che avrà anche il diritto di riscatto del cartellino. Il giocatore napoletano è stato autore di 12 reti in biancorosso la scorsa stagione, mentre nell'attuale torneo non ha mai brillato e ha siglato solo una marcatura. Al suo posto il ds dei pugliesi Magalini sta per concludere l'ingaggio del sudamericano Gaston Pereiro (dal Genoa).