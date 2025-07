Niente Juve per Rashford: l'inglese va in prestito al Barça

Marcus Rashford e il Barcellona si sfioravano da mesi. Già nel mercato di gennaio l'inglese, in uscita dal Manchester United, era stato molto vicino a vestire la maglia blaugrana, prima di approdare in prestito all'Aston Villa. Oggi li classe '97 è tornato a Old Trafford dopo non aver convinto i Villains a riscattarlo per 40 milioni di sterline, ma è soltanto di passaggio: l'attaccante infatti è fuori dai progetti dei Red Devils. E così il feeling mai del tutto sopito con i catalani si è improvvisamente riacceso. A maggior ragione dopo il grande rifiuto di Nico Williams. Così il Barca ha deciso di fare un vero e proprio blitz per chiudere subito l'operazione Rashford che, secondo quanto riporta il The Athletic, sarebbe un prestito con diritto di riscatto. Il calciatore ha già detto sì agli spagnoli e su fronte delle cifre sul contratto non ci saranno problemi a trovare un accordo: il Barca lo aspetta in settimana per le visite mediche. Beffata la Juve che, oltre al discorso Sancho, aveva chiesto informazioni allo United sulla situazione di Rashford.