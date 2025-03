Huijsen: "Scelsi la Juventus invece che il Real Madrid per seguire la scuola italiana"

Dean Huijsen è uno dei difensori più osservati in Europa, tuttavia il giocatore danese è abituato a esser corteggiato. La conferma è arrivata in un'intervista rilasciata a EFE dove ha spiegato la decisione di trasferirsi alla Juventus all'epoca: "Penso che sia stata una decisione ponderata. Volevo andare alla Juve per la reputazione dell'Italia, dove c'erano Chiellini, Bonucci, Barzagli e quegli storici difensori centrali. Volevo imparare le tecniche difensive, che vengono insegnate anche in Spagna, ma in Italia su queste si lavora di più. Penso che sia stata la decisione giusta - ha raccontato Huijsen -. Non si saprà mai come sarebbe andata, era un'ottima opzione, ma a quel tempo pensavo che la cosa migliore per me fosse imparare un po' di più sulla fase difensiva e credo di esserci riuscito".