Grimaldo: "Sogno il ritorno al Barça, il Leverkusen lo sa"

"Vorrei ritornare in Spagna nel breve o medio termine, è un obiettivo che ho chiaro in mente e anche il Leverkusen lo sa. Voglio fare l'esperienza di giocare in Spagna, dopo tutto è il mio paese". Così Alejandro Grimaldo nel corso dell'intervista rilasciata a El Periodico: "In Spagna dove? Sono cresciuto a La Masia, è il club in cui sono cresciuto come giocatore e come persona, ed è il club per cui volevo giocare fin da bambino. Ricordo alcune interviste in cui da bambino dicevo che il mio sogno era entrare nella prima squadra del Barcellona, ​​e quello è sempre stato il mio sogno".