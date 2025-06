Daniele Ghilardi potrebbe lasciare il Verona in questa sessione di mercato. Sul centrale italiano, attualmente impegnato con l'Italia Under 21 all'Europeo di categoria, è forte l'interesse di Bologna, Inter e Fiorentina. Nelle ultime ore, inoltre, si è aggiunto quello dell'Udinese, che l'ha inserito tra le priorità per il mercato estivo con l'ottica di rinforzare il reparto difensivo.