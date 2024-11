GENOA, VIEIRA ARRIVATO AL CENTRO SPORTIVO SIGNORINI

Patrick Vieira il tecnico scelto dal Genoa por sostituire l'esonerato Alberto Gilardino ha varcato i cancelli del centro sportivo Signorini alle 9.25. Vieira firmerà un contratto biennale con opzione per una terza stagione ad una cifra superiore al milione di euro e nel pomeriggio guiderà la prima seduta di allenamento a pochi giorni dall'esordio domenica al Ferraris contro il Cagliari. Ma la decisione di esonerare Gilardino, il tecnico della promozione e di una salvezza più che tranquilla la passata stagione non è andata giù ai tifosi genoani che da ieri sera hanno iniziato a far trapelare il proprio malumore, prima sui social inondando i profili ufficiali del club con commenti negativi e insulti, quindi in città In tarda serata in Piazza De Ferrari è apparso uno striscione emblematico 'Blazquez Game Over' (Andres Blazquez è l'amministratore delegato del club). Mentre in mattinata davanti ai cancelli del centro sportivo è apparso uno striscione con scritto 'Vergogna', poi strappato e un cartello con la scritta 'vergogna 777 out'.