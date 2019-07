Il Genoa valuta il colpo ad effetto per il centrocampo. Oltre all'intrigo Lucas Silva, il club di Preziosi sta pensando di sferrare l'assalto a Lasse Schone dell'Ajax. Danese classe '86, Schone indossa la maglia dei Lancieri dal 2012 e nella stagione che sta per iniziare gli spazi nell'undici titolare per lui sembrano essere ridotti. Ecco perchè, come riporta 'Il Secolo XIX', il Genoa potrebbe bussare alla porta della squadra di Amsterdam per provare a regalare ad Andreazzoli una pedina di spessore nel settore nevralgico.