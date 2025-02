Genoa, il direttore sportivo Ottolini allontana Balotelli: "Ci sono giocatori più adatti al nostro tipo di calcio"

Il destino di Mario Balotelli sembra esser sempre più lontano da quello del Genoa. A confermarlo è stato il direttore sportivo Marco Ottolini in un'intervista a Il Secolo XIX: "Con Mario ci siamo parlati in maniera chiara. Si allena, è in lista, ci sono ancora alcuni mercati aperti e vediamo quello che si potrà fare. Avremmo potuto attivare la clausola a fine dicembre, non lo abbiamo fatto perché non è nel nostro stile e volevamo darci reciprocamente più tempo. Ci sono semplicemente giocatori che sono più adatti al nostro tipo di calcio. Mario ha voglia di giocare ancora, lavoriamo per trovare una soluzione".