Hugo Cuenca, centrocampista paraguaiano del Milan Futuro classe 2005, è un nuovo giocatore del Genoa. Cuenca è già arrivato a Genova per sostenere le visite mediche e arriva a titolo definitivo. Era in scadenza di contratto con il club rossonero che si è accordato con il Grifone: in caso di futura rivendita il Milan otterrà una quota del 50%.